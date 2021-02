Piqué : "Vous me demandez si on peut encore gagner la Liga ? Bien sûr"

Piqué est persuadé que son équipe peut toujours gagner la Liga. Après leur victoire sur le terrain de Séville, le défenseur emblématique du FC Barcelone était fier de son équipe. Les 'Blaugranas' ont empêché les Sévillans de se montrer dangereux en attaque. En interview d'après-match, Piqué a déclaré qu'ils n'avaient pas tiré au but de Ter Stegen.

"Nous avons du talent et nous sommes toujours en course. Est-ce qu'on peut encore gagner le titre ? Bien sûr. On a connu bien pire. Aujourd'hui, ils n'ont pas tiré au but, nous avons dominé et maitrisé le match. J'ai une grande confiance dans l'équipe. On se battra jusqu'à ce que ce soit impossible de gagner sur le plan comptable", a déclaré le défenseur central du Barça.

Concernant les pépins physiques que Pedri, Araújo et lui devaient gérer, il a expliqué : "Je m'étais mis d'accord avec le coach pour jouer une partie du match si le score nous était favorable. Les blessures font partie du foot et on fait avec, mais de toute façon, quand une équipe est soudée, peu importe qui joue".

La prochaine confrontation qui opposera le Barça à Séville aura lieu à l'occasion de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone s'attend à un match très disputé et leur capitaine, Gerard Piqué affirme que : "Si mercredi, nous revenons au score et nous nous qualifions pour la finale, les cartes seront totalement rebattues."