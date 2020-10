Encore une solide performance d'Edouard Mendy

Edouard Mendy est le gardien de but qui fait sensation depuis le début de saison, lui qui a quitté Rennes pour s'offrir une aventure en Premier League sous les couleurs de Chelsea.

Il faut dire que les statistiques et les performances du gardien sénégalais impressionnent depuis son arrivée à Londres, et que celui-ci gagne du terrain de jour en jour sur Kepa.

Critiqué depuis des mois à Chelsea, Kepa risque d'être relégué définitivement sur le banc, alors que son nouveau coéquipier n'a encaissé qu'un seul petit but en cinq matchs chez les Blues.

Edouard Mendy a disputé cinq rencontres pour le moment à Chelsea (deux en Premier League, deux en Ligue des champions, et deux en Coupe de la Ligue), et n'a encaissé qu'un seul but. C'était lors de son premier match contre Tottenham en Carabao Cup.

Depuis, il n'a plus laissé de ballons lui échapper. Contre Krasnodar ce mercredi, le Sénégalais a encore une fois régalé. Le gardien a réalisé quelques grandes parades qui lui ont d'ailleurs permis de faire partie du XI type du Fantasy Football de la semaine en Ligue des champions.

Cinq matchs, un but encaissé et quatre clean-sheets consécutifs. C'est déjà mieux que les statistiques de son coéquipier espagnol lors de ses cinq premières rencontres à Londres (4 buts encaissés).