Enfin la bonne saison pour Ousmane Dembélé ?

Arrivé en fanfare après le départ de Neymar Jr. au Paris Saint-Germain lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé était attendu au tournant mais a connu plusieurs années cauchemardesques au Barça.

Lors de ses trois premières saisons en Catalogne, le Français a souvent été pointé du doigt. Son hygiène de vie, son comportement, ses blessures à répétitions... Le 'Mosquito' était loin d'être régulier, et les supporters blaugrana avaient commencé à abandonner l'idée de voir Dembélé devenir un élément-clé du Barça.

Pourtant, l'arrivée de son nouvel entraîneur au bon moment a tout changé. Le champion du monde français a pris le temps de se remettresur pied après sa dernière opération en début d'année 2020, et Ronald Koeman a rapidement décidé de compter sur lui après son arrivée.

Cette saison, Ousmane Dembélé a déjà joué 11 matchs (5 buts, 2 passes décisives), dont 7 en tant que titulaire. Onze matchs, c'est déjà presque tout autant que son total de matchs disputés sur la saison passée (13 matchs, 2 buts, 1 passe décisive)

Ronald Koeman lui a accordé sa confiance, à tel point que l'ailier de 23 ans a terminé sa dernière rencontre de Ligue des champions contre le Ferencvaros avec le brassard de capitaine autour du bras (même si l'a porté à l'envers...) .

Ce week-end, le Barça retrouve la Liga et devra enchaîner contre Cadix. En conférence de presse, Ronald Koeman s'est félicité de l'état de forme du numéro 11 blaugrana : "Ousmane Dembélé s'est amélioré physiquement depuis le début de la saison. Chaque joueur a besoin d'être est prêt à 100 % de ses capacités, et c'est également son cas désormais."

"Il va progressivement regagner en confiance. Je pense qu'il est aussi heureux ces derniers temps. Nous continuons de travailler avec lui et d'améliorer les choses. Je suis très satisfait de ses récentes performances", a-t-il ajouté. Ousmane Dembélé a retrouvé le sourire, et ses supporters espèrent le voir enfin signer une saison complète et régulière... Et pourquoi pas, retrouver les Bleus pour l'Euro ?