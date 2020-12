Énorme ménage prévu à Chelsea

Après un recrutement XXL sur le marché des transferts en 2020 et de nombreuses arrivées, Chelsea veut maintenant faire de la place.

Selon le quotidien anglais 'The Sun', les dirigeants du club auraient ciblé sept internationaux et souhaiteraient s'en séparer dès janvier.

Ross Barkley (Angleterre), Victor Moses (Nigeria), Marcos Alonso (Espagne), Danny Drinkwater (Angleterre), Jorginho (Italie), Andreas Christensen (Danemark) et Antonio Rüdiger (Allemagne) sont les noms cités par le média anglais.

Et si ces départs serviraient à compenser les dépenses de l'été dernier, ce n'est pas le seul objectif des Blues.

En effet, les dirigeants londoniens songeraient d'ores et déjà à l'été prochain et viseraient notamment deux joueurs, Erling Haaland et Deeclan Rice. Les deux prochains mercatos s'annoncent encore une fois mouvementés du côté de Chelsea.