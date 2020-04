Mata appelle les footballeurs à faire plus contre le coronavirus

Le milieu de terrain de Manchester United, Juan Mata, a exhorté les footballeurs du monde entier à faire davantage pour essayer de contribuer à la lutte contre le coronavirus.

Joueur particulièrement impliqué, Mata, est à l'origine de la création de 'Common Goal', une organisation caritative créée pour encourager les footballeurs à donner 1 % de leur salaire pour soutenir des initiatives. Il a exhorté ses collègues professionnels à faire plus pour aider à lutter contre la crise.

"Il est encourageant de constater que les joueurs et autres dirigeants du football ont réagi positivement à la crise actuelle, mais il peut aussi être difficile de savoir quoi faire pour aider efficacement ceux qui en ont le plus besoin", a-t-il déclaré.

"Nous subissons un rappel brutal de notre interdépendance. Pour vaincre le coronavirus, et les autres défis auxquels l'humanité est confrontée, nous devons coordonner les efforts individuels et travailler ensemble en équipe.

"J'exhorte non seulement mes collègues de 'Common Goal', mais aussi tous les autres joueurs et dirigeants du football du monde entier à s'unir et à contribuer à la lutte contre cette crise, tout en s'en servant comme d'un catalyseur pour jouer un rôle clé dans la résolution des autres défis auxquels l'humanité est confrontée. Ensemble, nous pouvons vaincre cette situation."

'Common Goal' a annoncéavoir mis en place le Fonds de réponse Covid-19 pour aider à lutter contre les effets immédiats de la pandémie, et assurer que le soutien continue au-delà de la réponse initiale, en mettant l'accent sur les jeunes des communautés défavorisées.

Mata participera également à un match en direct sur Instagram où il est demandé aux joueurs de consacrer les 90 minutes qu'ils ne passent plus à jouer au football à interagir avec les fans afin d'encourager les autres à faire des dons et à partager leurs expériences sur ce qu'ils ont fait pendant la crise.