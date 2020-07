Entorse pour Araujo qui compromet sa présence contre Naples

Le FC Barcelone a confirmé ce lundi dans son rapport médical que Ronald Araujo souffrait d'une entorse à la cheville et que l'évolution de sa blessure marquerait sa disponibilité pour les matchs à venir.

Mais selon les dernières informations de 'AS', cette entorse pourrait être plus importante que ce que laisse entendre le club. Il s'agirait d'une entorse de degré II, qui l'empêcherait ainsi de jouer contre Naples.

Le joueur avait été contraint de sortir sur blessure lors de la finale des barrages d'ascension en seconde division espagnole avec la réserve du Barça et est maintenant incertain pour la réception de Naples le 8 août prochain.

Une blessure qui serait donc plus importante que prévue, et qui serait un nouveau casse-tête pour Quique Setién, alors que Samuel Umtiti est toujours blessé, et que Clément Lenglet est encore en phase de récupération.