Un live qu'avait pourtant bien commencé entre Karim Benzema avec Ronaldo Nazário a fini par devenir une polémique dans le monde du ballon rond français.

L'attaquant du Real Madrid a parlé des qualités de son compatriote Olivier Giroud, et il s'est placé au-dessus de l'attaquant de l'équipe nationale française, une équipe qui lui a tourné le dos depuis sa controverse avec Mathieu Valbuena.

"Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. [...] Moi je sais que je suis la F1", a lâché Karim Benzema durant son live.

Jérôme Rothen, consultant de 'RMC Sport', a commenté la sortie de Karim Benzema sur Olivier Giroud. Il considère que le Madrilène a raison de dire qu'il est très supérieur au joueur de Chelsea.

"Moi, ça ne me choque pas du tout parce qu’il a dit la vérité tout simplement. [...] Tout le monde le pense et le sait qu’il y a trois classes d’écart entre Giroud et Benzema. Si tu me parles de qualités intrinsèques entre Giroud et Benzema, il y a trois mondes d’écart. Ça choque qu’il le dise ? Il ne l’a pas insulté et dit même qu’il a gagné des titres et bravo à lui. Il met ça en avant, il ne le rabaisse pas, il ne dit pas que c’est un tocard", a souligné l’ancien Parisien