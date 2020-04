Entre Kurzawa et le Barça, c'est du sérieux

Le quotidien catalan évoquait déjà cette piste en début de semaine, voyant Layvin Kurzawa comme une bonne alternative pour renforcer le côté gauche de la défense du FC Barcelone pour les années à venir.

Ce samedi, 'Sport' en fait cette fois-ci sa une et rapporte que le FC Barcelone serait déjà en contact avec l'agent du défenseur du Paris Saint-Germain pour évoquer un possible recrutement.

Le défenseur latéral français terminera son contrat dans les mois à venir et malgré une amélioration dans son jeu lors des derniers mois, le PSG ne semble pas prêt à prolonger le contrat de son joueur.

Le Barça serait déçu de la saison de Junior Firpo, arrivé la saison dernière pour épauler Jordi Alba à son poste et chercherait un défenseur avec plus de garanties et d'expérience.

En plus de cela, l'international français est représenté par Kia Joorabchian, qui avait déjà envoyé Neto et Coutinho à Barcelone, et qui a de bonnes relations avec le club.

Layvin Kurzawa intéresse plusieurs clubs dont la Juventus Turin ou encore Arsenal, et devrait faire le meilleur choix si celui-ci en vient à quitter le Parc des Princes en fin de saison.