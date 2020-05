Entre l'intérêt du Real et le fantôme de Dembélé

Le futur d'Eduardo Camavinga est plus qu'un sujet important au Stade Rennais. C'est désormais un sujet d'état, avec tout ce que cela comporte. Les deux autour d'un possible transfert, les différents au sein du club breton et le répercussions économiques et sportives. De plus, l'ombre d'Ousmane Dembélé est et sa vente au BvB planent toujours au-dessus du Roazhon Park.