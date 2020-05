Entre le PSG et Meunier, c'est bien terminÃ©

"Mon ambition est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait. Ça se discute", a pourtant déclaré le défenseur latéral belge ce mercredi concernant son envie de rester au PSG.

Mais ce n'est pas ce qui devrait se passer. Car selon les dernières informations du quotidien 'Le Parisien', le club de Nasser Al Khelaïfi ne proposera pas d'offre à l'international belge.

Le quotidien français explique que le club avait même proposé une offre de prolongation à l'automne à Thomas Meunier mais que le défenseur latéral avait refusé la dîte offre. Et le PSG n'en fera pas d'autre.

Le joueur belge le sait, et ses déclarations concernant son "envie" de rester au Paris Saint-Germain agaceraient de plus en plus le club parisien alors que le joueur saurait pertinemment qu'il n'y aura pas de nouvelle offre.

Lors des derniers mois, certains médias annonçaient un accord presque conclu avec le Borussia Dortmund. Plusieurs clubs de Serie A ciblent aussi le joueur parisien.