"Entre Manchester United et Chelsea, le choix est facile pour Havertz"

Kai Havertz a été informé par Dietmar Hamann que Chelsea serait l'option de transfert la plus évidente pour lui s'il faisait face à un choix entre les Blues et Manchester United.

La star du Bayer Leverkusen s'est imposée comme l'un des talents les plus convoités du football européen. Des écuries de tout le continent suivent à la fois sa progression et sa situation en Allemagne. Des clubs de Premier League espèrent sa signature. C'est le cas de Chelsea et de Manchester United. Et s'il avait à choisir entre ces deux formations, laquelle serait la meilleure ? L'ex-international allemand, passé par Liverpool, mais aussi City et Newcastle, lui a fait part de son avis.

"Chelsea et Manchester United se disputent la quatrième place [en Premier League]. Si United rate à nouveau la Ligue des champions, les Red Devils risquent de prendre du retard sur les autres clubs, a indiqué Hamann. United a perdu son attrait ces dernières années. Ils ont été la mesure des choses pendant de nombreuses années, ils sont toujours le plus grand club d'Angleterre, mais ils ont de gros problèmes internes. S'il y avait un joueur sur le marché dans le passé, Manchester United était toujours le mieux placé pour l'ennrôler. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui."

Hamann a poursuivi en ajoutant que Havertz aurait tout pour s'épanouir du côté de Stamford Bridge : "Quand je regarde Chelsea, je vois qu'ils ont un entraîneur avec Frank Lampard qui a fait un excellent travail pour le club en tant que joueur, et j'ai le sentiment que les Blues grandissent à nouveau. Ils avaient l'embargo de transfert de deux ans et, avec [Mason] Mount et [Tammy] Abraham, ont ramené deux jeunes joueurs qui étaient en prêt. [Andreas] Christensen est un joueur incroyablement intéressant. Pour la première fois depuis longtemps, vous avez une équipe avec laquelle les fans peuvent vraiment s'identifier. Si un Timo Werner ou peut-être un Kai Havertz devait être ajouté, ce serait une histoire incroyablement excitante et intéressante. Si je pense à l'endroit où je vois les clubs maintenant et dans deux ou trois ans, la décision de Chelsea serait relativement facile pour moi en tant que joueur."