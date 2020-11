Entre Mourinho et Guardiola, Fabregas a fait son choix

L'entraîneur actuel de Tottenham était en charge du Real Madrid lors de la période où Fabregas jouait à Barcelone, où une rivalité féroce est devenue encore plus vive, mais la paire finira par se retrouver à Chelsea où l'ancien joueur d'Arsenal a noué un lien avec le Portugais.

"Mourinho est celui qui m'a le plus inspiré à quitter Barcelone", a déclaré Fabregas à 'Tot Costa'.

"Il m'a dit que nous avions nos diférends sur le terrain quand il était à Chelsea et j'étais à Arsenal, puis quand il entraînait le Real Madrid et j'étais à Barcelone, mais que pour lui, tout s'est terminé là, et il m'a parlé de son projet, j'ai priorisé l'aspect professionnel et aujourd'hui je continue de discuter avec lui et je le considère comme un ami, il m'a beaucoup aidé à l'époque et peut-être avec lui j'ai joué une de mes meilleures saisons."

Quid de Pep Guardiola ? "Avec Guardiola, nous ne parlons plus. Il y a des choses qui se sont passées dont je n'ai pas à parler. C'était mon idole en grandissant, c'est peut-être la personne dont j'ai le plus appris, en tant que joueur, comme une idole et plus tard comme entraîneur et c'est tout." Un choix plutôt inattendu, mais assumé.