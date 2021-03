Eric Bailly prêt à quitter Manchester United

Eric Bailly a été mis en doute ces derniers temps. Son contrat avec Manchester United se termine en 2022, mais le club était prêt à lui offrir trois années supplémentaires.

Cependant, Bailly ne semble pas prêt à prolonger ce contrat, comme le laisse entendre 'The Sun'. Le journal britannique affirme que le joueur en a assez d'être sur le banc de touche.

La dernière rencontre d'Europa League aurait été la goûte d'eau qui a fait déborder le vase pour le défenseur. Contre le Milan AC, Solskjaer n'a même pas utilisé le joueur.

Un proche de Bailly a déclaré au 'Sun' qu'il ne se sentait pas respecté par l'entraîneur : "Il en a assez, il ne se sent pas désiré. Il ne comprend pas la façon dont il le traite. Il pense que la chose la plus simple à faire est de partir. C'est dommage car Bailly dit toujours qu'il aime le club et qu'il ressent le respect des fans, mais il doit penser à son avenir."