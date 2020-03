Eric Bailly : "Solskjaer nous comprend parfaitement"

Le défenseur de Manchester United, Eric Bailly, a décrit Ole Gunnar Solskjaer comme un manager qui "communique bien" et peut aider l'équipe à passer de "force en force" après que l'ancien attaquant a remplacé Jose Mourinho dans l'abri.

Malgré ses récentes difficultés avec des blessures, Bailly, 25 ans, bénéficie de la confiance du manager norvégien, United étant cinquième au classement de Premier League. Après son passage réussi à Old Trafford en tant que joueur, Solskjaer est revenu sur la terre de ses exploits en tant que manager en décembre 2018, succédant à Mourinho à la barre.

Et Bailly, qui a disputé quatre matches toutes compétitions confondues cette saison, a félicité le technicien de 47 ans pour sa gestion de l'homme hors du terrain et c'est ce qui fait qu'il est considéré comme un «oncle» pour les joueurs.

"Oui, il est également important de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est un ancien joueur", a déclaré Bailly au ESPN FC. "Quelqu'un qui comprend la situation des joueurs, comprend tout ce qui peut arriver dans la vie des joueurs.

Parce que le football ne se joue pas seulement sur le terrain, il concerne aussi toutes les choses qui se passent autour du match, les choses que les gens ne voient pas… et c'est quelqu'un qui maitrise ça et cela aide beaucoup l'équipe.

En plus d'être entraîneur, c'est juste une personne normale, vous savez ? Je dirais qu'il est comme un oncle ... et avoir quelqu'un comme ça dans le club donne aux joueurs plus de force".