Eric Cantona : "Le docteur Raoult est un phénomène"

Eric Cantona a été filmé en train de prendre un repas et tenir un discours à propos du Dr Didier Raoult. Le médecin marseillais qui guérirait les gens du coronavirus, avec un traitement à base de chloroquine. Un traitement qui ne serait pas encore validé cependant par l’Etat français. Des tests à grande échelle doivent encore être effectués avant que le remède ne soit approuvé.

Malgré ces efforts pour stopper la pandémie, Raoult est aussi confronté à du scepticisme, voire même à des attaques de certains politiciens français et des autorités. Un traitement qui a fait sortir la légende de MU de ses gonds.

'The King' est apparu très remonté contre ceux qui critiquent le travail de Raoult : "Il a eu un baccalauréat littéraire, et est parti deux ans dans les marines, son père était médecin et aujourd’hui c’est l’un des plus grands chercheurs au monde. Il a trouvé le remède au virus. C’est un phénomène. Mais t’as les Parisiens avec leurs costumes cravates qui le traitent de charlatan. De charlatan alors qu’il fait partie des plus grands chercheurs au monde."

Le Dr Raoult travaille à l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Et devant cet établissement il y a actuellement une queue de 200 à 300 personnes pour se faire dépister et administrer le remède. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est tombé malade et a utilisé le traitement en question et en a été guéri.