Éric Cantona ne veut pas entendre parler d'une reprise à huis-clos

Ancienne gloire de Manchester United, Éric Cantona n'a jamais été du genre à se taire quand il a quelque chose à dire. En effet, l'ancien international français dispose d'une forte personnalité, et prend régulièrement position dans les médias pour affirmer son opinion. En ces temps de crise sanitaire, et alors que le football est à l'arrêt forcé, Eric Cantona est cette fois monté au créneau pour s'insurger contre une éventuelle reprise des championnats à huis-clos.

"Ça me réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant. Si on reprend le 17 juin parce qu’il n’y a plus de problème pour personne, c’est bien. Mais reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne, juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c’est moyen, non ? Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos ce n’est pas un match de football", a d'abord expliqué l'ancien attaquant, pour 'RTL'.

"Vous avez vu les matchs de Coupe d’Europe à huis clos. C'étaient les mêmes matchs, le même enjeu, mais ce n’était pas les mêmes matchs. Il n’y a pas de passion. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C’est comme au théâtre, jouer devant une salle vide ou pleine, ce n’est pas la même chose. On se sert de l’énergie des gens qui sont là. Elle nous porte, nous paralyse ou nous transcende. Mais dans tous les cas, ce n’est pas le même match", a ensuite ajouté Éric Cantona.



Difficile de lui donner tort sur ce point. Néanmoins, force est de constater que les instances compétentes devront prendre en considération toutes les hypothèses... Pour rappel, Emmanuel Macron, le président de la République, a interdit les événements avec un public conséquent au moins jusqu'à la mi-juillet.