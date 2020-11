Eric Garcia, 15 millions cet hiver ou libre cet été

Actuellement, le FC Barcelone possède de gros problèmes défensifs, emcore plus évidents lorsque Gérard Piqué est absent. Umtiti a disparu, Lenglet n'est plus que l'ombre de lui-même, et c'est le jeune Araujo qui prend de l'ampleur et qui apparait comme le plus solide. Koeman a mêmem du replacé De Jong en défense centrale, pour assurer ses arrières.

Les Catalans vont donc essayer de recruter rapidement Eric Garcia, l'ancien de la Macia, pour régler en partie ces problèmes.

Son contrat se terminant cet été, Manchester City pourrait le laisser partir cet hiver, mais 'Sport' annonce que les Cityzens ne souhaiteraient pas le voir partir pour moins de 15 millions d'euros, une somme énorme pour un joueur à qui il reste 6 mois de contrat.

En difficultés financières, le FC Barcelone pourrait ne pas avoir le choix d'attendre de le recruter libre cet été.

D'autres noms sont aussi cités par le journal, comme Rudiger, Matip, Mustafi, Fabio ou Pezella. Ce sont évidemment des joueurs de second choix, qui apporteraient de la profondeur de banc.