Le choc entre Ederson et Eric Garcia nous a donné des frissons. Lors du match entre Manchester City et Arsenal, les médecins ont passé plus de 10 minutes sur la pelouse pour emmener le défenseur, laissé K.O par son propre gardien.

Le joueur avait été emmenéà l'hôpital sur civière, et Pep Guardiola avait confié être inquiet après le match : "Le médecin m'a dit qu'il était conscient et que nous allons tout faire pour être sûr que tout va bien."

Aujourd'hui, le jeune défenseur de 19 ans va mieux et est sorti de l'hôpital après y avoir passé une nuit en observation par précaution. Le club a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

"Eric Garcia est sorti de l'hôpital après s'être blessé lors du match d'hier soir contre Arsenal en Premier League. Eric sera surveillé lors des prochains jours, avant un retour à l'entraînement et à la compétition", a précisé le club.

Eric Garcia has been released from hospital after suffering an injury during last night’s Premier League win over Arsenal.



Eric will be monitored in the coming days, ahead of a return to training and competitive action.



Everyone at City wishes Eric a speedy recovery pic.twitter.com/r9dNRBSm6B