"Eric García ne prolongera pas"

Le défenseur central espagnol Eric García a gagné en importance lors des dernières semaines sous les couleurs de Manchester City et attire déjà les plus grands clubs.

Le FC Barcelone, son club formateur, pousserait de plus en plus pour récupérer le jeune défenseur et voit déjà en lui la relève idéale pour Gérard Piqué.

Et selon les dernières révélations de Pep Guardiola en conférence de presse, le défenseur central se rapprocherait bien d'un départ et ne souhaiterait pas prolonger.

"Eric Garcia nous a annoncé qu’il ne veut pas prolonger son contrat avec Manchester City. Il lui reste un an de contrat. Nous voulons le prolonger mais lui ne veut pas", a lâché Pep Guardiola.