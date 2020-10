Eriksen mécontent de son temps de jeu à l'Inter

Il y a quelques jours déjà, Christian Eriksen envoyait un message fort à son entraîneur en club, Antonio Conte, dans les colonnes du 'Telegraph. Le milieu de terrain se plaignait de sa situation à l'Inter : "Je ne veux pas rester sur le banc toute la saison. J'espère que ce n'est pas l'intention de l'entraîneur ou du club (...)", déclarait-il. Le Danois a récidivé après la victoire face à l'Angleterre.

Après 3 victoires en 3 matchs lors de ce rassemblement avec sa sélection, le milieu de terrain, très impliqué dans les trois succès de son pays, a tenu a insisté encore une fois sur le statut qui est le sien en club.

"Je pense que partout où j’ai joué, même chez les Spurs, cela a toujours été un plaisir de venir jouer en sélection. Et maintenant, ce n’est pas différent. Naturellement, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses ont changé et je ne joue plus autant qu’à Tottenham. Mais rien n’a changé. Je suis heureux de revenir à chaque fois parce qu’ici ils me font jouer et je suis heureux", a-t-il lâché.