Eriksen va rester à l'Inter Milan !

Héros inattendu du derby de la Madonnina en quarts de finale de Coupe d’Italie (2-1), Christian Eriksen, en difficulté depuis son arrivée, ne quittera pas les Nerazzurri cet hiver.

En conférence de presse après la victoire, Antonio Conte a annoncé la couleur pour la fin du mercato.

"Personne ne vient et personne ne part. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet . Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui, je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc. Il est un peu timide et j'espère que cet objectif va le détendre un peu. Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe, je suis heureux de les entraîner", a déclaré le coach Intériste.