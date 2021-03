Erling Braut Haaland, le monstre norvégien

Les fans du foot n’apprécient jamais lorsqu’une ère se termine - ce sera sans doute bientôt le cas avec la domination des deux géants Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ces deux derniers peuvent se targuer d’avoir dominé le monde pendant plus de 10 ans, et il est grand temps de laisser la place aux jeunes talents d’aujourd’hui que ce soit Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland, dont nous allons vous parler aujourd’hui.

Le jeune Norvégien a su s’attirer les faveurs du public et celles des spécialistes en se montrant non seulement efficace, mais également élégant. Représentant à lui seul, tout ce qu’un entraîneur rêve d’avoir en attaque, Erling Braut Haaland est désormais la pépite que tous les géants d’Europe veulent avoir.

2021, l’année de tous les records

Faisant bien évidemment partie de l’équipe type du Borussia Dortmund, le jeune talent aura eu le mérite de montrer ses capacités en championnat en se classant actuellement deuxième meilleur buteur derrière la légende actuelle du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Avec ses 19 réalisations en 20 matchs de Bundesliga, le Norvégien fait actuellement partie des meilleurs attaquants d’Europe et participe grandement au succès de son équipe à travers la majorité des rencontres disputées.

Même si le Borussia n’est pas très bien classé en championnat, la coupe d’Allemagne reste à la portée des protégés d’Edin Terzic avec une qualification en demi-finale après la victoire méritée contre Mönchengladbach.

Erling Braut Haaland dévoile donc tout son talent à travers des réalisations plus exceptionnelles les unes que les autres.

La ligue des champions reste la priorité de la pépite norvégienne notamment après la victoire contre le FC Séville en 8ème de finale. Le prodige a su montrer tout l’étendu de son talent à travers deux doublés réalisés à l’aller comme au retour.

Ces prouesses en Europe font de lui actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions avec 10 réalisations en 6 matchs joués.

Haaland a réussi à pulvériser tous les records. Il est à présent le joueur le plus rapide de l’histoire à avoir atteint les 20 buts en C1 puisqu’il ne lui a suffit que de 14 matchs pour dépasser d’autres grands noms comme Harry Kane, Messi ou encore Ronaldo.

Très solide physiquement et mentalement, le jeune Haaland continuera à faire plaisir aux spectateurs durant cette année, qui s'annonce forte en émotions. Si les paris sportif sur le foot sont votre passe-temps favori et que vous croyez en lui, il y aura sûrement de beaux coups à faire.

Un avenir chez les plus grands d’Europe

Les grands clubs de football européens sont prêts à accueillir le Norvégien dès cet été pour renforcer les effectifs vieillissants et retrouver une certaine gloire passée.

Parmi les géants, qui souhaitent absolument recruter Haaland, on retrouve les éternels rivaux espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Après deux saisons difficiles, les présidents des deux clubs, souhaitent apporter de la nouveauté en visant le recrutement du norvégien tout en étant prêt à débourser des sommes astronomiques pour le faire venir.

Le nouveau président du Barça, Joan Laporta en a fait sa priorité et mise beaucoup sur les qualités du club et sa légende pour faire venir l'attaquant du Borussia.

Le club Catalan serait prêt à débourser la coquette somme de 100 millions d’euros pour engager le joueur d’ici août 2021. Cependant on apprend récemment que le Borussia Dortmund aurait fixé son prix à 250 millions d’euros.

Le Real Madrid ne lâche également pas l’affaire puisque l’emblématique capitaine Sergio Ramos apprécie grandement le joueur et souhaite qu’il intègre l’équipe pour apporter sa soif de trophées et de victoires.