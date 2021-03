Erling Haaland dÃ©truit les espoirs de SÃ©ville

Séville a tout donné dès la première minute de son huitième de finale retour au Signal Iduna Park, et a pris une grosse claque en voyant Dortmund ouvrir le score.

Dominateur depuis le début de la rencontre, Séville avait muselé le BVB mais les Allemands se sont montrés ultra-réalistes et ont profité d'une perte de balle de la défense andalouse.

Après 35 minutes de jeu, Delaney récupérait le ballon avant de servir Mahmoud Dahoud. L'Allemand lançait son capitaine Marco Reus dans la surface, avant que celui-ci ne trouve Erling Haaland en retrait.

Le Norvégien se retrouvait tout seul devant les cages et n'avait plus qu'à envoyer le ballon au fond des filets face à un Bounou qui était déjà battu. Un coup dur pour Séville, et un grand pas vers les quarts pour Dortmund.

Il s'agissait du neuvième but en six matchs de Ligue des champions cette saison pour le cyborg norvégien.