Erling Haaland envoie Dortmund en quarts de finale

"Nunca se rinden", c'est la devise du Séville FC : Ils n'abandonnent jamais. Et ce mardi soir, Séville n'a jamais abandonné, mais n'a rien pu faire pour arrêter Dortmund et son intraitable cyborg Erling Haaland.

Pourtant, les Andalous se sont montré ultra-dominateurs tout au long de la première période et ont étouffé les joueurs d'Erin Terzic, qui n'arrivaient plus à faire sortir le ballon de leur camp dans les premières minutes du match.

Lucas Ocampos profitait d'une erreur de relance des Allemands dès le début de la rencontre mais Hitz repoussait tant bien que mal (3e). Suso manquait lui aussi sa chance en envoyant un tir croisé au-dessus du cadre (18e).

Séville dominait, mais Séville a payé cher l'une de ses seules erreurs de la première période. Après la demi-heure de jeu, Delaney récupérait le ballon dans le camp sévillan avant de servir Mahmoud Dahoud. L'Allemand lançait son capitaine Marco Reus dans la surface, avant que celui-ci ne trouve Erling Haaland en retrait.

Le Norvégien se retrouvait tout seul devant les cages et n'avait plus qu'à envoyer le ballon au fond des filets face à un Bounou qui était déjà battu (35e, 1-0). Un coup dur pour Séville, qui est sonné et qui n'arrive plus à faire surface jusqu'à la pause.

Record précocité pour Haaland

Au retour de la pause, Dortmund met le pied sur le ballon. Puis commence un scénario assez incroyable sur la pelouse du Signal Iduna Park. À la 52e minute, Erling Haaland écrasait toute la défense sévillane sur son passage pour doubler la mise.

Mais après vérification de la VAR, l'arbitre annulait le but de l'attaquant norvégien pour revenir sur une faute de Jules Koundé sur Haaland sur l'action précédente dans la surface, et sifflait donc penalty pour Dortmund. Un penalty repoussé brillamment par Bono, mais qui était finalement à retirer quelques secondes plus tard en raison d'un mauvais positionnement du gardien marocain sur sa ligne. Et cette fois-ci, c'est enfin la bonne pour Haaland, qui envoyait pour de bon le ballon au fond des filets des cages de Bounou (54e, 2-0).

Et encore une fois, Séville continue de se battre. Le Papu Gomez (64e) et Oscar Rodriguez (67e) butent tous les deux sur Hitz, avant que l'arbitre ne siffle penalty pour une faute d'Emre Can sur Luuk de Jong sur ce même coup franc d'Oscar. En-Nesyri s'en charge, et permet à Séville de garder espoir (68e, 2-1).

Le BVB essaie de se mettre à l'abri en fin de match mais Bono fait le travail et se jette devant une frappe de Dahoud pour maintenir son équipe en vie (84e). Au bout du temps additionnel, Youssef En-Nesyri parvient même à égaliser d'une puissante tête, mais ce n'est pas suffisant (96e, 2-2).

Séville décroche le nul, mais pas la qualification. Les hommes de Julen Lopetegui se sont heurtés à un monstre appelé Erling Haaland. Le Norvégien, encore une fois double buteur ce soir, envoie le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions.