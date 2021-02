Erling Haaland fait mieux que toute l'Ã©quipe de Schalke en 2021

Malgré la mauvaise passe de Dortmund en Bundesliga, Erling Haaland a tapé du poing sur la table en Ligue des champions mercredi, en faisant tomber Séville à lui tout seul.

Avec deux buts et une passe décisive pour offrir la victoire à son équipe au Sanchez Pizjuan de Séville, le buteur norvégien s'est échauffé comme il se doit avant le derby de la Ruhr.

Si les rencontres entre Dortmund et Schalke sont de véritables classiques en Allemagne, le niveau des deux équipes est plus différent que jamais. Il existe aujourd'hui 24 points de différence entre les deux équipes au classement.

Si le BVB n'est pas au top de sa forme et ne pointe qu'à la sixième place du classement de Bundesliga, Schalke est dans une situation bien plus critique. Lanterne rouge et à déjà 9 points du barragiste (Arminia Bielefeld), les hommes de Gross se rapprochent dangereusement de la relégation.

Mais Dortmund, malgré sa petite forme en championnat, pourra compter sur son buteur de 20 ans. Il y a d'ailleurs une statistique qui permet de souligner l'écart de niveau entre les deux équipes, ou plus précisément entre Erling Haaland et l'attaque de Schalke.

En tout, Erling Haaland a inscrit 8 buts depuis le début de l'année 2021. C'est un but de plus que Schalke depuis le début de l'année. En tout, Schalke a inscrit 7 buts en 2021, dont 4 lors de leur seule victoire de la saison contre Hoffenheim en janvier.