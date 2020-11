Erling Haaland remporte le Golden Boy 2020

La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a été récompensée pour ses exploits époustouflants, et nommée lauréat du Golden Boy 2020.

Ce prix, présenté par le journal italien Tuttosport et remporté par Joao Felix l'année dernière, est décerné au meilleur joueur de 21 ans dans les grands championnats européens.

L'international norvégien Haaland - le principal candidat - a fait la une de Tuttosport samedi, en battant son coéquipier de Dortmund Jadon Sancho, le joueur du Bayern Munich Alphonso Davies, l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood et la sensation du FC Barcelone Ansu Fati.

Haaland a marqué 44 buts 2019-20, dont 16 en 18 apparitions, après avoir quitté Salzbourg, champion d'Autriche, pour rejoindre le Borussia Dortmund, en Bundesliga, à la mi-saison.

Parmi tous les joueurs de Bundesliga ayant marqué au moins 10 buts la saison dernière, seule la star du Bayern Robert Lewandowski (81,2) a enregistré un meilleur ratio de but par minute que le Norvégien (81,7).

Haaland a marqué six buts en autant de rencontres de Bundesliga que la saison dernière avec le dauphin du Bayern. Le jeune homme de 20 ans a également trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de trois rencontres de la Ligue des champions en 2020-21, portant son total à 11 buts en 11 matches, toutes compétitions confondues.

Haaland continue d'être évoqué dans un transfert retentissant pour quitter Dortmund, alors que le Real Madrid et Manchester United ont notamment déjà fait savoir leur intérêt.

Mais son père Alf-Inge Haaland a déclaré à SPORT1 pendant la semaine : "Quand vous jouez bien, il est logique que les grands clubs frappent à votre porte, mais nous parlons ici de spéculation.

"Pour l'instant, ce n'est pas dans la tête d'Erling ou dans la mienne qu'un autre club va se disputer sa place. Nous avons signé un long contrat avec Dortmund et ils ont une équipe fantastique pour Erling en ce moment. Nous ne voulons pas regarder plus loin."

A la question de savoir si l'arrêt de la saison pourrait entraîner un déménagement, il a ajouté : "On ne sait jamais ce qui va se passer. Nous n'avons pas encore parlé d'une telle mesure. Je pense qu'il aimerait gagner quelques trophées avec Dortmund. C'est son objectif. Erling peut encore réaliser beaucoup de choses en Allemagne et faire de grands progrès. S'installer à l'étranger n'est pas une priorité pour nous.

"Je pense parfois qu'il veut et peut s'affirmer dans n'importe quel championnat. Pour l'instant, il est heureux en Bundesliga et se concentre sur Dortmund. Il veut juste devenir un meilleur joueur et ne regarde pas trop loin devant lui."