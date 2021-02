Benzema soulage Zidane à dix jours de la C1

Avec ce ballon subtilement brossé de l'intérieur du pied droit vers le montant de Jaume Domenech (12e), Benzema a marqué son 12e but de la saison en Liga (le 17e toutes compétitions confondues) et a montré la voie aux siens, avant le deuxième but de Toni Kroos sur une intelligente passe en retrait dans la surface de Lucas Vazquez (42e).

Grâce à ce résultat probant, les Merengues repassent deuxièmes au classement (49 pts) devant le FC Barcelone (3e, 46 pts), qui a étrillé Alavés 5-1 la veille avec un doublé de Messi. Mais le Real reste toutefois à cinq points du leader et voisin, l'Atlético Madrid (54 pts), qui compte deux matches en moins.

Benzema a donné des sueurs froides à "ZZ" en début de match : l'avant-centre français s'est plaint de douleurs à un pied après un accrochage avec le Portugais Thierry Correia, et Zidane a envoyé Mariano Diaz à l'échauffement... Mais "KB9" a fini par faire évaporer toutes les inquiétudes avec ce joli but dès la 12e.

Le large sourire qui s'est dessiné sur les lèvres de "Zizou" a été vite effacé par l'arbitre vidéo : Ferland Mendy, servi en position d'avant-centre au point de pénalty, a marqué le 3e but madrilène après un crochet (61e)... mais sa réalisation a été invalidée par la VAR à cause d'une position de hors-jeu limite de Vinicius au départ de l'action.

Carvajal encore blessé

Le gros bémol de l'après-midi pour Zidane, malgré la domination totale, est la nouvelle blessure de Dani Carvajal : tout juste revenu de blessure musculaire contractée lors du premier match de l'année 2021 le 2 janvier, le latéral droit s'est arrêté de jouer après un contrôle à la 25e minute, grimaçant.

Il a ensuite quitté le terrain, s'est dirigé immédiatement vers les vestiaires flanqué des soigneurs et a été remplacé par Lucas Vazquez (28e).

"Zizou" voulait le relancer avant le 8e de finale aller de Ligue des champions le 24 février face à l'Atalanta Bergame... c'est raté. Il s'agit de la 4e blessure de la saison pour l'international espagnol (25 sélections), qui compte déjà près de 100 jours de convalescence rien que sur la saison 2020-2021.

Et le casse-tête va continuer pour le technicien marseillais, qui va devoir composer avec une infirmerie remplie : actuellement, Sergio Ramos, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Eden Hazard, Rodrygo, Fede Valverde, Marcelo et donc Dani Carvajal sont convalescents.

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad s'est imposée de justesse sur le terrain d'un concurrent direct aux places européennes, Getafe (1-0), et se replace ainsi provisoirement à la 5e place (38 pts) devant Villarreal (6e, 36 pts) qui reçoit le Betis Séville en soirée (21h00).