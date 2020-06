L'Atlético rate sa reprise à San Mamés

Ce n'est pas la reprise rêvée pour l'Atlético Madrid de Diego Simeone, qui n'a notamment pas pu compter sur son jeune joueur Joao Felix, suspendu pour cette rencontre à San Mamés contre l'Athletic Bilbao.

Chez le 10e du classement de Liga, les Colchoneros n'auront pas pu faire mieux qu'un match nul, ne profitant pas de la défaite de Getafe et du match nul de Valence pour prendre des points en plus dans la course à la Ligue des champions.

C'est l'Athletic qui a ouvert le score grâce à un but de la tête d'Iker Muniain, servi par l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Yuri Berchiche. Mais Bilbao n'a pas longtemps mené au score.

Quelques secondes plus tard seulement, l'Atlético Madrid égalisait grâce à un but signé Diego Costa. L'Espagnol en a profité pour rendre hommage à Virginia Torrecilla, joueuse du club, écemment opérée du cerveau.