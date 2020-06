L'Espanyol Barcelone limoge son troisième entraîneur cette saison

"Le RCD Espanyol Barcelone informe que Abelardo Fernandez a été démis de ses responsabilités comme entraîneur de l'équipe première masculine. Le club a pris cette décision au vu du rendement sportif de l'équipe première et avec la volonté claire de se maintenir en Liga", écrit l'Espanyol dans un communiqué, à la veille de la réception du leader Real Madrid (dimanche à 20h00 GMT, 22h00 locales).

"Les autres membres du staff Tomas Hervas et Inaki Tejada sont aussi démis de leurs fonctions", a précisé le club barcelonais, qui a donc remercié son troisième technicien cette saison, après David Gallego (août - octobre 2019) et Pablo Machin (octobre - décembre 2019).

Abelardo était arrivé à l'Espanyol en décembre 2019 et a dirigé l'équipe durant 17 matches de Liga, n'empochant que 14 pts en 13 journées (sur 39 possibles), pour un bilan de 5 victoires, 5 nuls et 7 défaites.

C'est donc le directeur sportif du club Francisco Joaquin Pérez, dit Rufete, qui va assurer l'intérim sur le banc jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club dans la foulée.

"Rufete dirigera son premier entraînement cet après-midi à 18h00 avant le match contre le Real Madrid", dimanche, a encore précisé le club.

"Je vais juste écrire ces quelques lignes pour vous saluer et vous remercier. A partir d'aujourd'hui, je ne serai plus l'entraîneur de l'équipe première de l'Espanyol, et je ne peux que vous dire que je me suis senti aimé, valorisé et soutenu", a écrit Pitu Abelardo dans un message diffusé sur les réseaux sociaux du club.

"Depuis le premier jour, vous m'avez transmis que ce club était ma nouvelle maison et vous ma nouvelle famille, ce qui n'était pas facile compte tenu de mon passé (Abelardo a joué au Barça, le club voisin et rival, de 1994 à 2002, ndlr). Vous êtes grands, très grands. Vous méritez le meilleur. Je vous serai éternellement reconnaissant", a conclu le technicien.