La Real Sociedad et Villarreal prennent les commandes. afp

La Real Sociedad et Villarreal, vainqueurs respectivement du Betis Séville (3-0) et de Valence (2-1) dimanche, ont pris la tête du championnat d'Espagne à l'issue de la 6e journée marquée par les défaites du Real Madrid et du FC Barcelone samedi.