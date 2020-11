La Real Sociedad s'impose à Cadix et reprend la tête

Invaincu en championnat depuis le 29 septembre, le club de Saint-Sébastien a enchaîné une sixième victoire de suite grâce à un but de la tête de son jeune attaquant suédois Alexander Isak, 21 ans (66e).

Le leader surprise devance de trois longueurs l'Atlético, nouveau dauphin après sa victoire chez le FC Barcelone samedi (1-0). Villarreal est troisième à quatre points grâce à son nul à domicile contre le Real Madrid (1-1).

Après ce nouveau faux pas, deux semaines après sa correction subie à Valence (4-1), l'équipe de Zinédine Zidane est quatrième au classement à six points du leader basque. Le début de saison des Barcelonais est encore plus inquiétant avec une troisième défaite et une piètre 11e place, à douze unités de la tête.