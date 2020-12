Le Real enchaîne et repasse coleader

Alors que les Madrilènes ont eu des difficultés à se créer des occasions tout au long de la rencontre, le milieu de terrain Casemiro s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête le centre parfait de Marco Asensio (57e) et offrir l'avantage aux siens.

Puis l'inévitable Karim Benzema, excellent depuis le début du mois de novembre, a scellé la victoire en toute fin de match (90e+4) d'une frappe du gauche dans l'axe à l'entrée de la surface.

Avec ce but, Benzema (33 ans) rejoint Gerard Moreno (Villarreal) au classement des meilleurs buteurs de Liga (8 buts chacun) et confirme son excellente dynamique : quatre buts et deux passes décisives en trois matches.

Casemiro, touché par la Covid-19 mi-novembre, avait dû observer quelques jours de quarantaine durant lesquels il avait été écarté du groupe. Mais depuis son retour, l'international brésilien (28 ans) a retrouvé son vrai niveau.

Lors du derby remporté contre le voisin Atlético (2-0), Casemiro avait déjà montré la voie aux siens avec un but important. Étant l'un des hommes de base de tous les succès de Zinédine Zidane au Real Madrid, dont les trois Ligues des champions remportées entre 2016 et 2018, "Casi", comme l'appelle l'entraîneur français, a pris l'habitude de marquer des buts importants.

Celui inscrit mercredi en est un nouveau. Avec ce succès, le champion d'Espagne en titre a complètement oublié son gros passage à vide de l'automne et va pouvoir fêter Noël à la première place de Liga, partagée avec son voisin l'Atlético, qui compte deux matches en plus.

Rodrygo sort touché

La trêve de Noël aura en revanche un goût plus amer pour l'autre Brésilien Rodrygo : le jeune ailier international (19 ans) est sorti visiblement touché à la cuisse droite mercredi à la 36e minute, après un débordement sur l'aile gauche et un contact avec le défenseur français Dimitri Foulquier.

Il est ensuite resté à terre en grimaçant, faisant le signe du remplaçant à son banc. Il a été immédiatement suppléé par Marco Asensio (38e), qui a marqué des points avec une entrée remarquée et une passe décisive pour Casemiro notamment.

Avec ce nouveau revers, Grenade, l'une des équipes les plus surprenantes depuis sa promotion en Liga la saison passée et qui a découvert les compétitions européennes cette saison, reste à la septième place, à cinq points de la zone de qualification pour la Ligue des champions.

Le Real Madrid terminera l'année civile 2020 en affrontant le promu Elche, le 30 décembre à 21h30

Résultats de la 15e journée :

Mardi 22 décembre

Elche - Osasuna 2 - 2

Valence - Séville 0 - 1

Real Sociedad - Atlético Madrid 0 - 2

Huesca - Levante 1 - 1

Villarreal - Athletic Bilbao 1 - 1

Valladolid - Barcelone 0 - 3

Mercredi 23 décembre

Getafe - Celta Vigo 1 - 1

Real Madrid - Grenade 2 - 0

(22h00) Alavés - Eibar

Betis Séville - Cadix