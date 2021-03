Le Real Madrid se fait peur, à une semaine du derby contre l'Atlético

Alors qu'ils restaient sur une belle série de cinq succès consécutifs, les Merengues ont marqué le pas avant un moment-clé de la saison, sur cette magnifique reprise de la tête de Cristian Portu venue se loger en pleine lucarne de Thibaut Courtois (55e)... mais Vinicius, sur une demi-volée en toute fin de match, a finalement décroché le point du match nul (89e).

Les hommes de Zinédine Zidane restent donc enlisés à cinq longueurs de leur voisin et leader du classement, l'Atlético Madrid (1er, 58 pts), qui a aisément vaincu Villarreal dimanche (2-0) et qui sera le prochain adversaire de la "Maison blanche" dimanche en Liga (16h15/15H15 GMT).

Le Real est donc désormais à égalité de points avec le Barça (2e, 53 pts), vainqueur à Séville samedi (2-0), alors que le club catalan a été secoué lundi matin par une perquisition dans ses bureaux au Camp Nou et l'arrestation de son ancien président Josep Maria Bartomeu.

- Le manque Benzema -

Face à l'impuissance de ses hommes, Zidane a bien essayé de bouleverser son schéma après l'ouverture du score des Basques, avec trois changements en attaque à la 61e minute... et les résultats ont tardé à se faire sentir, avec ce but à la dernière minute du jeune attaquant brésilien.

Le technicien marseillais avait récupéré quatre joueurs pour ce match face à la séduisante équipe de la Real Sociedad (Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola et Marcelo), mais les absences des principaux cadres se sont fait ressentir, à quinze jours d'un 8e de finale retour crucial en Ligue des champions contre l'Atalanta (16 mars).

Karim Benzema et Eden Hazard seront "les prochains à revenir" d'après les propos de Zidane dimanche, et leur retour pourrait faire le plus grand bien à ce Real ambitieux mais imprécis en première période, emprunté par la suite, avant le derby décisif face aux Colchoneros dimanche.

Ce nul marque aussi la fin de l'invincibilité de Courtois: le gardien de but belge n'avait pas encaissé un but depuis le 6 février contre Huesca, soit 456 minutes (à 79 minutes de son record sous le maillot madrilène).

La Real Sociedad, elle, peut nourrir des regrets: les Basques étaient à deux minutes de quitter la capitale avec un succès de prestige face au Real. Mais ce point est tout de même encourageant, et reflète la solide défense déployée en première période (notamment par le physique et les multiples sauvetages du central français Robin Le Normand) et l'opportunisme en attaque affiché en deuxième période.

Un point qui permet aux Basques de remonter à la 5e place du classement devant le Betis Séville, à six points du Séville FC (4e, 48 pts) et des places qualificatives pour la Ligue des champions.