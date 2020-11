Espagne: Messi fait briller Griezmann et le Barça se reprend

Le Barça, qui restait sur quatre matches sans victoire en championnat, remonte provisoirement à la 8e place du classement, à 6 points du leader, l'Atlético Madrid, et 5 de son grand rival, le Real Madrid (2e).

Après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé (25e) sur une frappe surpuissante du gauche, Messi, remplaçant au coup d'envoi et qui "n'était pas en mesure de débuter" d'après Ronald Koeman, n'a eu besoin que de trois minutes après son entrée en jeu à la pause pour offrir un ballon de but parfait à Griezmann (49e), qui avait auparavant loupé un penalty (33e).

Malgré l'égalisation à 1-1 d'Antonio Sanabria juste avant la mi-temps (45e+3) et la réduction du score de Loren (73e), le carton rouge infligé à Aissa Mandi pour un ballon de but de Dembélé bloqué du bras sur sa ligne a enterré les espoirs du Betis.

Messi n'a eu qu'à enfoncer le clou en transformant le penalty (61e) puis en doublant la mise (82e) vingt minutes plus tard, et le jeune Pedri (17 ans) a scellé le score en fin de match (90e) pour son premier but cette saison.

- Ansu Fati blessé au genou gauche -

Cette rencontre aurait dû permettre à Griezmann d'enfin se montrer sous son meilleur jour, sans souffrir de l'ombre de Messi... Mais c'est bien l'entrée de l'astre argentin qui a mis le Français en lumière.

"Il sait parfaitement qu'il a raté un penalty et quelques occasions, mais cela signifie qu'il est toujours là au bon endroit pour être en position de marquer. Pour rater des occasions, il faut déjà en avoir", l'a encouragé Koeman en conférence de presse d'après-match.

Griezmann, Messi, Dembélé, Pedri... Si les satisfactions sont nombreuses sur le plan offensif, où le Barça a retrouvé son brillo, Koeman a toutefois de quoi s'inquiéter en défense: les Catalans, complètement désolidarisés derrière, ont offert de grands espaces aux Andalous, qui sont revenus par deux fois dans le match.

Et un autre gros bémol est venu gâcher la soirée des Catalans: sur l'action du pénalty manqué par Griezmann, le jeune prodige Ansu Fati (18 ans) a été victime d'une fracture du ménisque interne du genou gauche, comme annoncé par le club samedi soir. Une blessure grave, qui pourrait mettre un sérieux coup d'arrêt aux débuts canons du jeune attaquant international espagnol.

- Joao Felix s'illustre encore -

En soirée, l'Atlético Madrid a enchaîné une 23e victoire en Liga contre le promu Cadix 4-0 à domicile, soit la plus longue série de succès de tous les grands championnats européens.

Une victoire qui lui permet de revenir à hauteur de la première place de la Real Sociedad, qui compte un match de plus et qui doit affronter dimanche (16h15 locales, 15h15 GMT) Grenade, décimé par les cas de nouveau coronavirus.

Diego Simeone a fait confiance à la jeunesse, et il a eu bien raison : Joao Felix (20 ans), qui réalise un début de saison canon (avec six buts en dix matches toutes compétitions confondues) a ouvert le score de la tête, sur un centre parfait de Marcos Llorente, et a doublé la mise en fin de match (90e) pour devenir co-meilleur buteur de Liga.

Et ce même Llorente (25 ans), appelé pour la première fois avec par Luis Enrique au sein de la Roja, a été très présent au pressing, à la récupération d'un ballon dans la surface adverse, pour offrir le but du 2-0 aux Madrilènes... Même si ces deux buts ont été facilités par deux grosses erreurs du gardien argentin Jeremias Ledesma.

La recrue Luis Suarez a scellé le score au retour des vestiaires, avec un but validé après consultation de la VAR (51e) après un échange avec Joao Felix.

Et dans cette belle victoire, Diego Simeone a permis à sa nouvelle recrue Geoffrey Kondogbia de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.