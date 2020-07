Odegaard, Fati, Valverde... Les 5 rÃ©vÃ©lations de la saison en Liga

- Martin Odegaard (Real Sociedad) -

Le milieu de terrain offensif norvégien de 21 ans est cité comme l'un des plus gros potentiels de la planète football depuis son plus jeune âge, et cette saison a été celle de la confirmation pour Martin Odegaard, qui doit encore confirmer la qualification de la formation basque pour la Ligue Europa ce dimanche chez l'Atlético Madrid (19H00 GMT) pour la 38e et dernière journée de Liga.

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad pour une saison à l'été 2019, Odegaard a été le véritable maître à jouer de cette surprenante équipe basque, qui a bataillé pour une place en Ligue des champions avant de s'effondrer après la pandémie.

L'avenir d'Odegaard est encore en ballotage, entre une nouvelle saison pleine à Saint-Sébastien ou un nouveau challenge au Real Madrid... où le milieu de terrain est déjà bien garni. Mais avec 4 buts et 6 passes décisives en 30 matches de Liga cette saison, la carrière de Martin Odegaard est enfin lancée.

- Ansu Fati (FC Barcelone) -

Il a fait les gros titres à l'automne, quand il a battu toutes sortes de records de précocité. Le 31 août 2019, Ansu Fati est devenu le plus jeune buteur du Barça en Liga à 16 ans 10 mois et 4 jours, et le troisième plus jeune buteur de l'histoire du championnat.

"Une star est née", titre alors le quotidien El Mundo. Il obtient la nationalité espagnole, et le 15 octobre, il fait ses débuts avec l'équipe d'Espagne Espoirs. Le 10 décembre, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (2-1).

Déstabilisateur sur le flanc gauche de l'attaque catalane malgré la présence du champion du monde Antoine Griezmann à son poste, Fati a été l'une des seules satisfactions de la décevante saison catalane, et a fini le championnat avec 6 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Liga.

- Fede Valverde (Real Madrid) -

Encore un joli coup signé "Zizou": recruté par le Real en 2016 auprès du club uruguayen de Peñarol alors que la Maison blanche lorgnait sur Paul Pogba, le milieu de terrain Federico Valverde (21 ans) n'était promis qu'à de courtes apparitions dans des matches sans importance, en début de saison.

Mais une saison plus tard, et pour environ 200 millions d'euros de moins que ce qu'aurait coûté Pogba, "el Pajarito" (le petit oiseau) est devenu, avec Casemiro, l'alternative parfaite à la paire Toni Kroos - Luka Modric, qui dirige l'entrejeu madrilène depuis plus de six ans.

Avec 2 buts et 5 passes décisives en 32 matches en Liga cette saison, et la moitié du temps comme titulaire, ce milieu box-to-box au souffle infini a largement contribué à la belle saison des Madrilènes, titrés pour la 34e fois de leur histoire en championnat.

- Rodrygo (Real Madrid) -

Un triplé et des étoiles plein les yeux: après avoir débarqué à Madrid en juillet et après avoir joué ses premières minutes et marqué son premier but avec le groupe pro du Real Madrid le 25 septembre contre Osasuna (2-0), la pépite brésilienne Rodrygo a marqué les esprits en devenant le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid (derrière Raul, en 1995) à inscrire un triplé en Ligue des champions, le 6 novembre contre Galatasaray (6-0).

Au fil des matches, ce jeune ailier détonnant de 19 ans passé par le centre de formation de Santos au Brésil (le même que Neymar) a gagné la confiance de Zinédine Zidane, qui a souvent fait appel à lui pour débloquer des situations serrées en fin de match. Il finit la saison avec 2 petits buts en 19 matches de Liga.

- Takefusa Kubo (Majorque) -

Majorque a filé vers la descente, mais ce n'est pas à cause de lui: le jeune ailier droit japonais de 19 ans Takefusa Kubo, prêté pour la saison par le Real Madrid au club des Baléares, a été la principale source de danger majorquine cette saison.

Même s'il n'a pas beaucoup marqué (4 buts et 5 passes décisives en 34 matches de Liga cette saison, titulaire les deux-tiers du temps), le jeune Japonais à fort potentiel a été remarqué pour sa capacité de déstabiliser les défenses, notamment lors des défaites contre le Barça (4-0) et le Real Madrid (2-0) après la pandémie. Le journal sportif espagnol 'As' lui a même consacré une Une façon manga, en référence à ses racines japonaises, le 24 juin dernier.