"Espérons que contre Chelsea ça se passera comme contre Liverpool"

Après le tirage au sort de lundi, les Rouge et Blanc pensent déjà aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il reste encore quelques mois avant l'échéance, mais il est impossible de ne pas envisager le long terme.

L'Atlético sera opposé au Chelsea de Lampard, un rival déjà rencontré auparavant. Koke en a parlé.

"Chelsea est un rival que nous connaissons depuis des années. Nous avons joué l'un contre l'autre plusieurs fois. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant les huitièmes de finale, mais nous sommes vraiment impatients d'y être. On fait une excellente saison et si on continue sur cette dynamique, on peut faire bonne impression en Europe", a-t-il déclaré.

Et il a rappelé que finalement, l'histoire ne sert pas dans ces confrontations. "À voir comment on sera. En fin de compte, le passé ne sert à rien dans ces conditions, seul le présent compte", a-t-il déclaré.

Il pense que Chelsea sera un adversaire difficile à battre : "Ils ont une grande équipe, ils se sont très bien renforcés et jouent un football très offensif."

Il garde en mémoire, la bataille remportée contre Liverpool l'année dernière. "Dans ce genre de double confrontation, tout se joue sur des détails. Il sera essentiel de bien défendre. Comme contre Liverpool, par exemple. Là-bas, sur les petites choses, les éliminatoires étaient de notre côté. J'espère que ce sera la même chose contre Chelsea." a-t-il conclu.