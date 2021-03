'ESPN' : Messi va quitter le Barça, Guardiola et Agüero vont venir

La saison entre lentement mais sûrement dans sa partie décisive. Titres, classements et matchs décisifs commencent à envahir les talk-shows sportifs, mais le mercato est toujours dans les conversations. Et en quelques mois, il menace de bouleverser une fois de plus le monde du football.

Dans le cas de Barcelone, la bombe pourrait être énorme. Selon 'ESPN', Pep Guardiola et Sergio Agüero pourraient atterrir à Barcelone la saison prochaine.

L'attaquant argentin a longtemps été sondé par le Barça. Il semble être l'un des noms choisis par le nouveau conseil d'administration pour renforcer l'attaque, mais le cas de l'entraîneur serait une surprise. Selon la source susmentionnée, l'option serait plus viable si City remporte la Ligue des champions, ce qui ferait comprendre à Pep que son cycle à Manchester aurait atteint l'objectif désiré.

Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que, selon 'ESPN', Leo Messi quitterait le club malgré ces mouvements. Ce support permet de s'assurer que la décision a emporté l'Argentin et que ni son compatriote ni l'un des meilleurs techniciens ne le feront changer d'avis.