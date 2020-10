Est-ce le jour de Griezmann ?

Antoine Griezmann n'a jamais caché son souhait de jouer dans l'axe au FC Barcelone mais Koeman ne l'entend pas de cette oreille et préfère Coutinho à ce poste.

Après un début de saison difficile, le Français n'a toujours pas marqué en 5 matchs disputés. Le choc face à la Juventus ce mardi pourrait représenter une grande oppotrunité pour l'ex-joueur de l'Atlético, Coutinho étant blessé.

Quant au rendement de Pedri lors du Clasico, bien en dessous de celui espéré, pourrait également jouer en la faveur de Griezmann. Le champion du monde 2018 pourrait donc retrouver l'axe ce mercredi face à la Juve en compagnie de Messi et accompagné de Fati et Trincao sur les ailes comme l'indique 'AS'.

Isolé sur son côté gauche toute la saison passée, le Français n'a pu briller et depuis que Koeman a pris les rênes de l'équipe il est utilisé essentiellement sur le côté droit.

Au final, l'international français vient d'enchainer deux matchs sur le banc, et autre statistique plus inquiétante, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises lors des 23 derniers matchs qu'il a pu disputer.

Cette soirée au Juventus stadium sera-t-elle celle de Griezmann ?