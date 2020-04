Et si le capitaine quittait le navire ?

Le Real Madrid est difficilement envisageable sans son capitaine Sergio Ramos en défense centrale. Un joueur qui est entré dans l'histoire du club madrilène, à qui il ne reste plus que quelques mois de contrat.

Les dirigeants merengue doivent encore cravacher pour prolonger le contrat de Ramos, qui expire en juin 2021. Cela signifie que, s'il ne signait aucun bail d'ici là, l'Espagnol jouerait l'Euro en tant qu'agent libre.

Selon 'AS', qui y consacre sa Une ce mardi, les discussions n'ont toujours pas commencé, et aucun membre du club merengue n'est entré en contact avec Sergio Ramos ou son agent et frère, René.

Cependant, les deux parties semblent sereines. A plusieurs reprises, Ramos a affirmé qu'il n'aurait pas de mal à trouver un accord avec le club, son souhait étant de prolonger l'aventure au Santiago Bernabéu.

'AS' affirme que le Real Madrid pourrait lui offrir une saison de plus, jusqu'en 2022, mais cette offre ne satisferait pas totalement le défenseur andalou, qui en voudrait deux de plus.