Et si le départ de Maldini précipitait celui d'Ibra ? AFP

D'importants changements institutionnels sont à prévoir à l'AC Milan. Les dernières informations qui proviennent d'Italie évoquent un changement d'entraîneur et la possible arrivée de Ralf Rangnick, mais aussi les départs de Paolo Maldini et de Zvanimir Boban. Ces départs pourraient provoquer celui de Zlatan Ibrahimovic, selon 'La Gazzetta dello Sport'.