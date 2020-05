Et si le Real Madrid ne recrutait finalement personne ?

Le supporter du Real Madrid a pour habitude de se frotter les mains à l'approche de l'ouverture du marché des transferts. Parce que Florentino Pérez cherche toujours à recruter les meilleurs joueurs, et parce qu'il est toujours difficile de dire non à un club comme le Real Madrid. Mais si les Merengue ne recrutaient personne cet été ?

Et bien c'est ce qui pourrait se passer. Plusieurs circonstances le font penser. D'abord, la crise économique générée par la pandémie. Les clubs ont perdu beaucoup d'argent, mais n'en ont pas gagné non plus. La tendance serait donc à la prudence pour les prochains mois.

Le football à huis clos se poursuivra pendant plusieurs mois et fera mal aux comptes des clubs, même les plus riches.

A cela s'ajoute l'impossibilité d'utiliser le Bernabéu, qui est en travaux, avec toute l'activité économique que le stade suppose et génère.

Et les objectifs ambitieux que sont Kylian Mbappé ou Erling Haaland semblent bien loin de ce qui est possible actuellement. Bien entendu, leurs clubs ne baisseront pas leurs prétentions pour leurs cracks, puisque leur valeur ne cesse d'augmenter.

Même les jeunes comme Camavinga, les demandes devraient être bien trop élevés, ce qui laisse à penser que le Real Madrid pourrait finalement ne faire venir aucun joueur l'été prochain. Ou au moins aucune star.

Zidane, de son côté, peut être rassuré, il a de quoi aligner trois jolis onze parmi tous les joueurs sous contrat avec le club de la capitale espagnole.