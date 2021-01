Et si les prix de meilleur joueur étaient calculés par des algorithmes

Il est complexe de déterminer qui a été le meilleur joueur de l'année. De nombreux facteurs entrent en jeu, la subjectivité jouant également un rôle, même si le prix de Robert Lewandowski semble peu discutable : il a marqué plus de buts que quiconque et a remporté tous les titres qu'il a joués.

Dans un rapport sur les joueurs qui ont marqué l'année 2020, 'ProFootballDB' utilise un algorithme qui calcule les joueurs les plus remarquables de l'année en fonction de leurs performances. Il se base sur dix attributs liés à la position du joueur et analyse les données que le joueur a dans chacun d'eux.

Lewandowski se distingue parce qu'il a joué un rôle plus important dans sa position d'avant-centre que les autres dans leurs positions respectives. Vous pouvez consulter ici la méthode, la procédure et les choix effectués. Nous approfondissons encore les cas du Polonais, de Cristiano et de Messi.

Un rapide coup d'œil sur Messi qui, bien qu'il n'ait pas enregistré ses meilleurs chiffres devant le but, montre des données très remarquables. En matière de passes décisives, il n'a pas eu de rival, avec 0,4 toutes les 90 minutes. Il a également tiré (2,52) et dribblé (11,44) plus que quiconque. Il dirige également les matches clés, ceux qui génèrent des occasions, avec 1,25 pour 90 minutes.

Quant au nombre de buts, Lewandowski et Cristiano ont maintenu une belle bataille en 2020. Il s'agit du meilleur buteur du monde (47) et de son dauphin (44) de l'année qui est déjà terminée. Le Polonais obtient un score de 1,16 toutes les 90 minutes et les Portugais un score de 1,11.

L'attaquant de la Juve est plus élevé dans le premier but marqué, avec 0,32 contre 0,23. Lewandowski est le plus réaliste : 57,69% de ses tirs finissent au fond des filets.

On peut voir la profonde influence de Leo dans le jeu et la performance exceptionnelle de "Lewy" et Cristiano devant le but. Cette étude explique que la performance de Lewandowski en tant qu'avant-centre est inégalée si l'on regarde comment les autres se sont comportés dans leurs rôles respectifs.