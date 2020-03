Et si Zidane tenait ses renforts ?

"Le Clásico n'est pas un match comme les autres", disait Sergio Ramos avant la rencontre face au FC Barcelone. Une victoire pouvait totalement changer la dynamique de l'équipe, et c'est ce qu'il s'est passé.

Quelques jours à peine après la défaite au Santiago Bernabéu face à Manchester City, le Real Madrid s'est refait une santé contre les Catalans, repassant en tête de la Liga et retrouvant le moral avant la fin de la saison.

Cette victoire a eu un effet positif comptable, mais pas que. Des joueurs ont retrouvé des couleurs, à l'image de Carvajal et Marcelo, quand d'autres ont retrouvé le devant de la scène.

C'est le cas de Vinicius, qui alternait le banc et le onze de départ, et qui s'est montré maladroit puis décisif contre le Barça, inscrivant le premier but du match.

Le Brésilien, travailleur et persévérant, a vu ses efforts porter ses fruits, et pourrait être une recrue interne de Zidane pour cette fin de saison, face à la blessure d'Eden Hazard et la situation instable de Gareth Bale au Bernabéu.

Autre joueur qui pourrait sortir renforcé de ce Clásico, c'est Mariano. Le Dominicain a inscrit le deuxième but de la rencontre, quelques secondes à peine après son entrée en jeu. Un but qui lui permet de faire mieux ou presque que Luka Jovic, qui a toutes les peines du monde à se faire une place au sein du Real Madrid.

L'ancien Lyonnais n'a besoin qeu de très peu de minutes pour se montrer décisif, et pourrait rebattre les cartes en attaque, derrière l'intouchable Benzema.

Enfin, Ferland Mendy n'a pas joué la moindre minute contre le Barça - il était titulaire contre Manchester City - mais entre totalement dans les plans de Zidane. Le Français semble avoir pris la mesure du club merengue et enchaîne les belles prestations, obligeant à Marcelo à faire beaucoup plus pour retrouver un poste de titulaire. Gagnant-gagnant.