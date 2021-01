Et si Zlatan participait Ã  l'Euro 2021Â ?

Zlatan Ibrahimovic pourrait être l'une des belles surprises de l'Euro 2021. Prévue l'année dernière, la compétition intercontinentale se jouera en 2021 en raison de la COVID-19.

Et bien qu'il ait pris sa retraite internationale il y a plus de quatre ans, Ibra pourrait revenir pour l'événement. C'est ce qu'a annoncé 'La Gazzetta dello Sport', qui a mis en avant les conversations entre l'attaquant du Milan AC et le sélectionneur Janne Andersson, avec qui il n'entretenait pas une grande relation.

"Nous nous sommes vus et il m'a dit qu'il ne m'avait jamais traité de raciste. S'il ouvre la porte à son retour, nous devrons en parler. Le reste reste entre nous", explique Janne Andersson en Suède.

Bien qu'il ait maintenant 39 ans, l'attaquant connaît une saison spectaculaire avec Milan. Il n'a pu disputer que dix matchs en raison de blessures, mais il a marqué onze buts et délivré deux passes décisives.

Ces chiffres confirment qu'il peut encore se battre avec l'élite européenne. C'est pourquoi la Suède envisage déjà son retour dans l'équipe nationale pour mener le pays à l'Europe.