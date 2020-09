"Être ici est un cadeau"

Vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville le 21 août dernier, le latéral Sergio Reguilón est arrivé ce lundi en sélection nationale, et il semble être aux anges avant les échéances face à l'Allemagne et l'Ukraine.

"C'est la cerise sur le gâteau, venir ici est un cadeau, et je savoure chaque instant passé ici. Être de nouveau ici, voir les installations... Je suis très ému", a-t-il notamment déclaré en conférence de presse.

Son équipe affrontera l'Allemagne ce jeudi avant de recevoir l'Ukraine dimanche prochain dans le cadre de la Ligue des Nations, un groupe complété par la Suisse. "Ce sont deux matchs importants, il va falloir batailler et engranger le plus de points possible", a conclu le latéral.