"Être un joueur du Real Madrid, c’est l’être 24h/24, et 7j/7"

Raúl est l'un des acteurs les plus importants du 21e siècle du Real Madrid. L'entraîneur du Castilla connaît ce sentiment de triompher dans l'un des plus grands clubs de la planète, et c'est ainsi qu'il le transmet à ses joueurs.

"Je dis toujours à mes joueurs qu’être un joueur du Real Madrid, c’est l’être 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7", a-t-il déclaré.

Raul a expliqué qu'il avait un "sentiment étrange" à propos du confinement. "Mais la façon dont nous pouvions aider était d'être à la maison. J'ai passé plus de temps avec ma famille", a-t-il ajouté.

"C’est une grande fierté. C’est incroyable de réaliser à quel point tout le monde vous apprécie. À Valdebebas ou au Bernabéu, vous êtes dans votre petite bulle, qui est en fait très grande, mais quand nous avons pu voyager aux États-Unis en pré-saison ou en Asie, nous avons vu des gens, sûrement dans le besoin, avec le maillot du Real, à vouloir être proches de nous… Faire partie de ce club est la plus belle chose qui puisse vous arriver."