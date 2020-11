Du public dans les stades pour l'Euro ? Réponse le 5 mars

L'UEFA étudie différents scénarios pour l'organisation de l'Euro 2020, reporté d'un an et prévu pour se tenir du 11 juin au juillet prochain, comme le rapporte 'L'Equipe'.

L'évolution incertaine de la pandémie de Covid-19 dans les prochains mois fait peser l'incertitude sur les modalités du tournoi, et notamment la possibilité d'accueillir le public dans les stades - à l'instar de ce qu'il se passe dans les championnats depuis le début de la saison avec des jauges évolutives et disparates en fonction des pays.

L'UEFA n'a donc pas encore tranché concernant la possibilité de voir les gradins se garnir pour assister aux matchs. Quatre possibilités sont mêmes étudiées, alors que pour rappel, les rencontres doivent se tenir dans douze villes hôtes à travers l'Europe.

Parmi les scénarios envisagés, le premier consiste en un taux de remplissage de 100%, qui ne sera évidemment possible qu'en cas de recul net du virus. Viennent ensuite des taux de remplissage de 50 à 100%, de moins de 50% ou même des huis-clos total. Chaque ville devra travailler sur chacun des scénarios et une décision sera prise le 5 mars pour déterminé celui qui est retenu en fonction de la situation. Chaque ville hôte sélectionnera deux-trois scénarios conjointement avec l'UEFA, développera ses plans en conséquence dans les semaines à venir et une décision concernant quel scénario sera appliqué individuellement dans chaque ville durant le tournoi sera prise le 5 mars 2021", explique l'instance européenne.

Selon le calendrier du tournoi, l'équipe de France fera son entrée le 15 juin contre l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich, avant de défier la Hongrie à Budapest le 19, pour enfin retrouver le Portugal quatre jours plus tard, toujours dans la capitale hongroise. Reste à savoir si les champions du monde pourront être accompagnés de leurs supporters.