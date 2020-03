Martinez confiant pour la participation de Hazard à l'Euro

Eden Hazard vit une saison cauchemardesque. Recruté l'été dernier par le Real Madrid à Chelsea contre la somme de 100 millions d'euros, l'international belge réalisait son rêve en rejoignant, enfin, la Casa Blanca. Mais la première saison du Belge ne se déroule pas comme prévu. Loin de là. Eden Hazard n'a marqué qu'un seul but toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Il faut dire que l'international belge a plus souvent été écarté des terrains que présent avec ses coéquipiers.

En effet, Eden Hazard a été blessé à plusieurs reprises au cours de la saison et pourrait même voir sa saison virer au chaos s'il est amené à manquer l'Euro 2020 avec la Belgique. L'ancien ailier de Chelsea a récemment été touché à la cheville et va se faire opérer jeudi prochain à Dallas. Il sera donc écarté des terrains pendant plusieurs semaines, voir même plusieurs mois et va entamer un véritable contre-la-montre pour revenir à temps pour la compétition européenne l'été prochain.

L'absence d'Eden Hazard serait un véritable coup dur pour la Belgique, et une déception pour l'ailier du Real Madrid. Présent ce mardi à Amsterdam à l'occasion du tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations, le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, n'a pas échappé aux questions sur l'état de santé de son capitaine. En zone mixte, l'ancien entraîneur d'Everton s'est toutefois montré confiant sur les chances de voir le numéro 10 être présent à l'Euro 2020.

"J'ai vu Eden Hazard et il était très positif, comme toujours. Il jouera pour le Real Madrid avant l'Euro 2020. Pour le moment, nous n'avons pas à nous inquiéter Je suis confiant, je pense que tout va bien se passer et qu'il va même pouvoir jouer avec le Real avant l'Euro. Je ne suis pas inquiet. Si l'opération se passe bien, il sera de retour rapidement et va pouvoir participer aux succès de son club", a indiqué Roberto Martinez, qui "n'envisage pas du tout de jouer le tournoi sans Eden".

La Belgique jouera à la fin de ce mois un match amical contre le Portugal et un autre contre la Suisse en préparation de l'Euro 2020 au Qatar, pays dans lequel huit cas de coronavirus ont été détectés jusqu'à présent. "Nous ne prendrons aucun risque et nous suivrons la situation de près", a précisé le sélectionneur de la Belgique, tout en ajoutant que la fédération belge a eu "des pourparlers très positifs" avec le Qatar à ce sujet.