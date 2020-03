Euro 2021, Champions League, Copa America... À quelles dates se joueront les compétitions de football ?

Le coronavirus a bouleversé la vie de millions de gens à des degrés divers. Le confinment est la mesure la plus préventive à adopter en attendant un retour à la normal.

L'épidémie a également eu son impact sur le petit monde du football, avec sa cascade de reports et d'annulations. De grosses compétitions sont concernées, avec notamment l'Euro 2020, qui devient l'Euro 2021, ou encore la Ligue des champions.

Mais quand pourra-ton à nouveau goûter au football européen ? Voici ce que nous savons des dates pour le moment.

L'UEFA a reporté l'Euro 2020 à l'été 2021, les nouvelles dates étant du 12 juin au 12 juillet. Ces dates devront peut-être être modifiées en fonction du calendrier des tournois majeurs de l'année prochaine. L'instance continentale n'a encore rien communiqué sur la Ligue des Champions 2020.

Ce que nous savons en revanche, c'est que la finale de la finale de la Ligue des champions de la saison prochaine est toujours fixée au 29 mai à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Quant à la finale de la Ligue Europa, elle se tiendra à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan à Séville le 26 mai. Gageons que l'édition 2020 sera complétée bien avant ces dates.

La FIFA devait organiser sa nouvelle Coupe du monde des clubs avec 24 équipes entre le 17 juin et le 4 juillet 2021, mais ces dates devront être déplacées pour accueillir l'Euro 2021 et la Copa America. Une Copa America qui a elle aussi été déplacée. En effet, le COMNEBOL a suivi l'exemple de l'UEFA et a reporté la Copa America de cet été de 12 mois, les nouvelles dates étant du 11 juin au 11 juillet 2021.

La Hongrie et la Slovénie devaient accueillir le Championnat d'Europe des moins de 21 ans entre le 13 et le 27 juin de l'année prochaine, mais vu que ces dates se heurteront désormais à l'Euro 2021, le tournoi - ou les dates du moins - sont en suspens.