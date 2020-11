Ancelotti : "James était désespéré de jouer au Real Madrid"

James Rodriguez était "désespéré de jouer" au Real Madrid, selon Carlo Ancelotti, qui affirme que la star colombienne a "trouvé le bon endroit" à Everton. James a passé six ans dans l'effectif du Madrid après avoir rejoint le club en provenance de Monaco pour 75 millions d'euros après avoir émerveillé le monde à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le milieu de terrain a attiré l'attention des Merengue après avoir aidé la Colombie à atteindre les quarts de finale du tournoi, au cours desquels il a également réussi à décrocher le Soulier d'Or.

Il n'a cependant jamais réussi à réaliser le potentiel qu'il a montré sur la scène internationale lors de son passage à Santiago Bernabeu, malgré deux titres en Liga et deux couronnes en Ligue des champions remportées. James Rodriguez a marqué 37 buts en 125 matchs pour Madrid au total, mais s'est retrouvé mis de côté après son retour au club en 2019 suite à un prêt de deux ans au Bayern Munich.

"Il a trouvé le bon endroit"

Zinedine Zidane n'a accordé au meneur de jeu que huit apparitions en Liga la saison dernière et a joyeusement accepté son départ lorsque Everton est venu pour le recruter en septembre. Les Toffees ont signé James pour 24 millions d'euros, ce qui s'est jusqu'à présent avéré être une bonne affaire, l'ancienne star de Monaco ayant contribué à trois buts et trois passes décisives lors de ses sept premières sorties en Premier League pour le club.

Carlo Ancelotti, qui était en charge du Real Madrid lorsque l'international colombien a déménagé au Bernabeu, pense que le meneur de jeu qui a lutté pour la régularité au fil des années est enfin arrivé à la destination idéale pour faire briller ses talents. "Tout d'abord, il voulait trouver un club où il pourrait jouer plus fréquemment que le Real Madrid", a déclaré l'entraîneur d'Everton à 'NBC Sports'. "Il a eu des moments au Real Madrid où il n'a pas beaucoup joué. Il voulait un nouveau défi, avait désespérément envie de jouer, et je pense qu'il a trouvé le bon endroit, parce qu'il me connaît, je le connais..."

"Le club veut s'améliorer, le club a un gros projet. Je pense qu'il a trouvé le bon endroit pour montrer sa qualité et, bien sûr, le joueur est vraiment très talentueux, il ne rate pas une passe, il ne manque pas un contrôle, il ne rate pas un tir. Il ne joue pas un football compliqué, il joue simple", a conclu le technicien italien. James Rodriguez sera de retour à la compétition pour une place dans le onze de départ d'Ancelotti lorsque les Toffees se rendront à Craven Cottage pour affronter Fulham le 21 novembre.